Песков — о глобальном сбое соцсетей: В Кремле не используют мессенджеры по рабочим вопросам

В Кремле не почувствовали глобального сбоя Сети, случившегося вечером 4 октября, ведь в рабочих вопросах используются линии правительственной спецсвязи, а не мессенджеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, по рабочим делам мы используем линии правительственной специальной связи. Мессенджерам мы в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается", — сказал официальный представитель Кремля.