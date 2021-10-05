Песков — о глобальном сбое соцсетей: В Кремле не используют мессенджеры по рабочим вопросам
А вот надёжность работы сайта президента России была обеспечена, и домен функционировал без сбоев, заметил пресс-секретарь главы государства.
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В Кремле не почувствовали глобального сбоя Сети, случившегося вечером 4 октября, ведь в рабочих вопросах используются линии правительственной спецсвязи, а не мессенджеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, по рабочим делам мы используем линии правительственной специальной связи. Мессенджерам мы в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков также уточил, что специалисты обеспечили надёжность работы сайта главы государства, домен работал без сбоев.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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