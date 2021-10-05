НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле назвали театром абсурда ситуацию с Саакашвили, объявившим себя "личным узником Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от развёрнутых комментариев событий, связанных с одиозным грузинским политиком.

5 октября, 10:44

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

В Кремле не стали комментировать письма арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в которых он назвал себя "личным узником Путина".

"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.

Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку.

Сенатор Джабаров назвал Саакашвили позером из-за жалоб на Путина

Сенатор Джабаров назвал Саакашвили позером из-за жалоб на Путина

А сегодня стало известно содержание письма Саакашвили Зеленскому, где он среди прочего благодарит Украину за реакцию на его "незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям", которые, по словам экс-президента, не признаёт никто в мире, кроме России.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

сегодня в 11:07

Сенатор Джабаров назвал Саакашвили позером из-за жалоб на Путина

сегодня в 10:01

Песков — о глобальном сбое соцсетей: В Кремле не используют мессенджеры по рабочим вопросам

сегодня в 10:44

Лукашенко — о перебоях с поставками сахара: Я не Джонсон, я знаю, откуда ноги растут

сегодня в 10:02

Зампред Правительства Ивановской области погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Белоруссии

сегодня в 11:37

Новости партнеров

Layer 1