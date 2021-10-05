В Кремле назвали театром абсурда ситуацию с Саакашвили, объявившим себя "личным узником Путина"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от развёрнутых комментариев событий, связанных с одиозным грузинским политиком.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
В Кремле не стали комментировать письма арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в которых он назвал себя "личным узником Путина".
"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку.
А сегодня стало известно содержание письма Саакашвили Зеленскому, где он среди прочего благодарит Украину за реакцию на его "незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям", которые, по словам экс-президента, не признаёт никто в мире, кроме России.
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