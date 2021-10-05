Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября превысил 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с Правительством РФ во вторник.

"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", — проинформировала она.

Вице-премьер напомнила, что, согласно последней статистике, отрицательная динамика по ковиду отмечается в большинстве регионов России.

"Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", — сообщила Голикова.