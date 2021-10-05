Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент
Заболеваемость растёт в 67 регионах нашей страны. Помимо Москвы, Петербурга и Подмосковья, дела обстоят особенно плохо в Самарской, Нижегородской, Воронежской и Свердловской областях.
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Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября превысил 30%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с Правительством РФ во вторник.
"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", — проинформировала она.
Вице-премьер напомнила, что, согласно последней статистике, отрицательная динамика по ковиду отмечается в большинстве регионов России.
"Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны", — сообщила Голикова.
Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.
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