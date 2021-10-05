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На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек

Оба живы, однако девушка находится в полуобморочном состоянии и, вероятно, наглоталась воды.

5 октября, 13:29
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

У берега Белого моря в Мурманской области, где терпит бедствие частное судно "Фаворит", обнаружены два человека — парень и девушка, оба живы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Парень находится в нормальном состоянии, а вот девушка помимо того, что могла наглотаться воды, в полуобмороке. Сейчас их на скорой везут в больницу в Умбе.

В зоне бедствия судна в Белом море нашли плот без людей и спасательный жилет

В зоне бедствия судна в Белом море нашли плот без людей и спасательный жилет

Кроме того, на берегу была найдена перевёрнутая лодка, но людей вокруг неё не обнаружено.

Напомним, на борту частного судна, которое терпит бедствие в Белом море неподалёку от села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области, находилось пять человек. Известно, что машинное отделение залило водой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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