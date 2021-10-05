На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек

У берега Белого моря в Мурманской области, где терпит бедствие частное судно "Фаворит", обнаружены два человека — парень и девушка, оба живы. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Парень находится в нормальном состоянии, а вот девушка помимо того, что могла наглотаться воды, в полуобмороке. Сейчас их на скорой везут в больницу в Умбе.

Кроме того, на берегу была найдена перевёрнутая лодка, но людей вокруг неё не обнаружено.