На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек
Оба живы, однако девушка находится в полуобморочном состоянии и, вероятно, наглоталась воды.
Фото © LIFE
У берега Белого моря в Мурманской области, где терпит бедствие частное судно "Фаворит", обнаружены два человека — парень и девушка, оба живы. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LIFE
Парень находится в нормальном состоянии, а вот девушка помимо того, что могла наглотаться воды, в полуобмороке. Сейчас их на скорой везут в больницу в Умбе.
Кроме того, на берегу была найдена перевёрнутая лодка, но людей вокруг неё не обнаружено.
Напомним, на борту частного судна, которое терпит бедствие в Белом море неподалёку от села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области, находилось пять человек. Известно, что машинное отделение залило водой.
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