Судно с пятью пассажирами тонет у берегов Мурманской области в Белом море
В настоящее время машинное отделение заливает водой. Информация о пострадавших выясняется.
Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков
Частное судно под названием "Фаворит" терпит бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту судна находится пять человек. Информация об их состоянии выясняется.
"В настоящее время машинное отделение заливает водой", — дополнительно сообщил собеседник агентства.
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