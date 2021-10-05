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Судно с пятью пассажирами тонет у берегов Мурманской области в Белом море

В настоящее время машинное отделение заливает водой. Информация о пострадавших выясняется.

5 октября, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков</p>

Фото © ТАСС / Владимир Рябчиков

Частное судно под названием "Фаворит" терпит бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту судна находится пять человек. Информация об их состоянии выясняется.

"В настоящее время машинное отделение заливает водой", — дополнительно сообщил собеседник агентства.

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Ранее Лайф рассказывал, как спасшимся пассажирам рухнувшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины девять метров в ледяной воде.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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