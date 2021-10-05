Судно с пятью пассажирами тонет у берегов Мурманской области в Белом море

Частное судно под названием "Фаворит" терпит бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту судна находится пять человек. Информация об их состоянии выясняется.