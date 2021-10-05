Суд обязал МВД установить комику Мирзализаде "разумный срок" запрета его нахождения в РФ
Ранее из-за одной из шуток ведомство признало пребывание стендапера в стране "пожизненно нежелательным".
Фото © ТАСС / Пресс-служба Таганского суда
Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного. Таким образом, суд частично удовлетворил иск стендапера к ведомству.
"Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного", — рассказал РИА "Новости" адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин.
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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из его выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение.
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