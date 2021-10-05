НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учительский труд напрямую влияет на судьбу страны, заявил Путин

Российский лидер поздравил педагогов с профессиональным праздником и отметил, что они побуждают детей думать.

5 октября, 11:16

Фото © Kremlin.ru

Встреча Владимира Путина с финалистами "Учитель года России". Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что труд учителей напрямую влияет на судьбу страны. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" по случаю их профессионального праздника, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Вы не только передаёте ученикам знания, но и формируете их мировоззрение, ценности, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете детей думать, пробуждаете интерес к нашей истории, культуре", — сказал Путин.

От "Руки вверх" до "Гражданской обороны": Звёзды шоубиза собрали плейлист ко Дню учителя и вспомнили школьные дискотеки

От "Руки вверх" до "Гражданской обороны": Звёзды шоубиза собрали плейлист ко Дню учителя и вспомнили школьные дискотеки

Российский лидер поздравил с Днём учителя всех тех, кто имеет отношение к празднику, и отметил, что этот день всегда наполнен положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками и искренним чувством благодарности за труд педагогов. Он подчеркнул, что роль учителей в подготовке грамотных, ответственных учёных, политиков, граждан "поистине огромна и неоценима".

Ранее Лайф рассказывал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила подъём российского образования после непростых лет. Она подчеркнула, что в группе лидеров находится как отечественная начальная, так и средняя школа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1