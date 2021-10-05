Учительский труд напрямую влияет на судьбу страны, заявил Путин

Российский лидер поздравил педагогов с профессиональным праздником и отметил, что они побуждают детей думать.

Встреча Владимира Путина с финалистами "Учитель года России". Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что труд учителей напрямую влияет на судьбу страны. Об этом он сказал во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России" по случаю их профессионального праздника, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Вы не только передаёте ученикам знания, но и формируете их мировоззрение, ценности, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете детей думать, пробуждаете интерес к нашей истории, культуре", — сказал Путин.

Российский лидер поздравил с Днём учителя всех тех, кто имеет отношение к празднику, и отметил, что этот день всегда наполнен положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками и искренним чувством благодарности за труд педагогов. Он подчеркнул, что роль учителей в подготовке грамотных, ответственных учёных, политиков, граждан "поистине огромна и неоценима".