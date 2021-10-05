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В Кремле призвали проверить видео с пытками заключённого в Саратове

ФСИН уже проводит проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства.

5 октября, 11:07
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В Кремле призвали проверить подлинность видео с пытками заключённого в Саратовской области, и, если факт подтвердится, это будет поводом для серьёзного разбирательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала надо всё проверить. Безусловно, мы читали, что такие материалы появились в Сети. Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьёзного разбирательства. Но сначала надо быстро, но спокойно разобраться и установить подлинность этих материалов", — отметил представитель Кремля.

Напомним, в Сети появилось видео с издевательствами над якобы заключённым, который содержался в больнице. ФСИН уже проводит проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства.

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"Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", — говорится в сообщении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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