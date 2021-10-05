Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в зале суда охраняли семь силовиков

Семь силовиков охраняли подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

Семь силовиков в полном обмундировании охраняли Александра Лазарева, подозреваемого в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, в зале суда, где сегодня было принято решение об аресте мужчины. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что сам Лазарев сидит за решёткой с опущенной головой. При этом он не ответил на вопросы журналистов. Мужчина также не стал что-либо говорить родственникам погибших.