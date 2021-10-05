Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в зале суда охраняли семь силовиков
Злоумышленник не стал отвечать на вопросы журналистов. При этом адвокат предполагаемого убийцы настаивает, что его подзащитный никого не насиловал.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Семь силовиков охраняли подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
Семь силовиков в полном обмундировании охраняли Александра Лазарева, подозреваемого в расправе над тремя студентками в городе Гае Оренбургской области, в зале суда, где сегодня было принято решение об аресте мужчины. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, что сам Лазарев сидит за решёткой с опущенной головой. При этом он не ответил на вопросы журналистов. Мужчина также не стал что-либо говорить родственникам погибших.
В свою очередь, по данным телеграм-канала, адвокат предполагаемого убийцы настаивает, что Лазарев никого не насиловал, в чём мужчину также подозревают, а сексуальная связь с девушками якобы была добровольной.
Напомним, что о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Против мужчины возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог и угон авто.
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