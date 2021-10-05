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Российские учителя еженедельно перерабатывают, показал опрос

Средний стаж школьных педагогов — 21 год, на одном месте преподаватели трудятся около 15 лет.

5 октября, 11:19
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Средняя рабочая нагрузка российского учителя составляет 46 часов в неделю, что больше обычной продолжительности рабочего времени (40 часов еженедельно). Об этом свидетельствуют данные международного исследования TALIS, их публикует kp.ru.

Отмечается, что средний возраст российских учителей — 49 лет, а 86% школьных преподавателей в России — женщины. Также сообщается, что 85% учителей имеют высшее образование, по большей части педагогическое.

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Кроме того, средний стаж учителей составляет 21 год. В среднем школьный преподаватель работает на одном месте 15 лет.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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