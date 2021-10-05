Российские учителя еженедельно перерабатывают, показал опрос
Средний стаж школьных педагогов — 21 год, на одном месте преподаватели трудятся около 15 лет.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Средняя рабочая нагрузка российского учителя составляет 46 часов в неделю, что больше обычной продолжительности рабочего времени (40 часов еженедельно). Об этом свидетельствуют данные международного исследования TALIS, их публикует kp.ru.
Отмечается, что средний возраст российских учителей — 49 лет, а 86% школьных преподавателей в России — женщины. Также сообщается, что 85% учителей имеют высшее образование, по большей части педагогическое.
Кроме того, средний стаж учителей составляет 21 год. В среднем школьный преподаватель работает на одном месте 15 лет.
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