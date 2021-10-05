Назван победитель конкурса "Учитель года России – 2021"
Ранее лауреатами состязания стали 15 преподавателей из разных регионов страны.
Фото © Teacherofrussia.ru
Победителем конкурса "Учитель года России – 2021" стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года – 2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия № 16", — отметила она.
10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлёвском дворце Костылева получит главный приз — Большого хрустального пеликана.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поручение о запуске телешоу "Учитель года". К слову, ещё в марте 2021 года президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу, чтобы ещё больше возвысить работу педагогов. Тогда же Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ. Затем российский лидер неоднократно поднимал вопрос создания такого шоу на телевидении, чтобы повысить престиж профессии учителя и сделать её модной. К примеру, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования в августе этого года Путин предложил продумать формат всероссийского конкурса "Учитель года", чтобы он стал более зрелищным и популярным — например, как шоу "Форт Боярд".
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