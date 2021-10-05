Экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о взятках

"По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год обвиняемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — говорится в сообщении СУ СКР по Приморскому краю.