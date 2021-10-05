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Экс-мэра Владивостока Гуменюка арестовали по делу о взятках

По версии следствия, с 2019 по 2021 год обвиняемый получил "вознаграждения" на сумму более 19,5 млн рублей.

5 октября, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка арестовали на два месяца. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год обвиняемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — говорится в сообщении СУ СКР по Приморскому краю.

СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн

СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн

Как сообщал Лайф, в мае Гуменюк покинул пост мэра Владивостока после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. В октябре Олега Гуменюка задержали по подозрению в получении взятки в размере более 19,5 млн рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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