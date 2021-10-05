Киллер Мавриди признал вину в убийстве "колбасного короля"

Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди признал вину в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, удержании заложника и побеге из изолятора в августе 2021-го. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ Подмосковья Руслана Юсупова.

Как уточнил собеседник агентства, до побега Мавриди частично признал вину в преступлениях, после задержания в сентябре мужчина был допрошен дополнительно. Во время общения со следователями он полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Напомним, "колбасного короля" Владимира Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. Это произошло в ходе разбойного нападения, когда злоумышленники ворвались в дом бизнесмена, связали его и сожительницу и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но, когда наряд прибыл, Маругов был уже мёртв. Вскоре был задержан один из подозреваемых — тот самый Александр Мавриди. При обыске в его квартире нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и Подмосковье.