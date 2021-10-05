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Вирусолог объяснил, с чем связан рост смертности от ковида в России

Специалист отметил, что некоторые не болевшие и не вакцинированные россияне надеются вновь "проскочить" мимо болезни, но не учитывают мутации вируса.

5 октября, 11:32
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Рост смертности от коронавируса в России связан с увеличением количества контактов между людьми. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с "Москвой 24".

"Текущий пик эпидемии начался ещё летом, немного снизился в августе. В сентябре все ожидаемо вернулись из отпусков, дети пошли в школу, выросло количество контактов между людьми, выросла заболеваемость", — отметил эксперт.

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Он добавил, что некоторые граждане, которые не болели CoViD-19 и не сделали прививку, вновь надеются "проскочить" мимо болезни, но не учитывают новые мутации вируса. Скулачев подчеркнул, что распространившийся в РФ штамм "дельта" намного заразнее предыдущих вариантов, а дистанция, которую он может преодолевать от одного человека к другому, больше. Поэтому, отметил вирусолог, чаще болеют люди без иммунитета.

По словам эксперта, прирост по смертности в России в целом идёт за счёт регионов, так как там больницы хуже готовы к лечению коронавирусных пациентов.

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"В столице достаточное количество коек, московские и питерские врачи уже имеют опыт. Региональные врачи могут быть хуже готовы к борьбе с этой заразой. В столице, например, разработаны понятные протоколы, по которым вести пациента, чтобы снизить смертность", — заключил вирусолог.

Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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