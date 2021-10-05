Вирусолог объяснил, с чем связан рост смертности от ковида в России

Рост смертности от коронавируса в России связан с увеличением количества контактов между людьми. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с "Москвой 24".

"Текущий пик эпидемии начался ещё летом, немного снизился в августе. В сентябре все ожидаемо вернулись из отпусков, дети пошли в школу, выросло количество контактов между людьми, выросла заболеваемость", — отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые граждане, которые не болели CoViD-19 и не сделали прививку, вновь надеются "проскочить" мимо болезни, но не учитывают новые мутации вируса. Скулачев подчеркнул, что распространившийся в РФ штамм "дельта" намного заразнее предыдущих вариантов, а дистанция, которую он может преодолевать от одного человека к другому, больше. Поэтому, отметил вирусолог, чаще болеют люди без иммунитета.

По словам эксперта, прирост по смертности в России в целом идёт за счёт регионов, так как там больницы хуже готовы к лечению коронавирусных пациентов.

"В столице достаточное количество коек, московские и питерские врачи уже имеют опыт. Региональные врачи могут быть хуже готовы к борьбе с этой заразой. В столице, например, разработаны понятные протоколы, по которым вести пациента, чтобы снизить смертность", — заключил вирусолог.