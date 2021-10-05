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"Паниковать не имею права": Беременная блогерша-миллионник с Урала раскрыла, через что проходит, попав в больницу с CoViD

Об этом Мария, находящаяся на 35-й неделе беременности, рассказала на своей страничке в "Инстаграме".

5 октября, 11:17

Фото © Instagram / mariaviskunova

Популярная бьюти-блогерша Мария Вискунова из Екатеринбурга испугала подписчиков, пропав из соцсетей на поздних сроках беременности. Но позже девушка вышла на связь, сообщив, что находится в больнице с коронавирусом. Целую неделю Мария не могла сбить температуру под 40 градусов, которая сопровождалась рядом тяжёлых симптомов.

Состояние у меня было очень тяжёлое, температура под 40 на протяжении 6–7 дней, которую дома мы не могли сбить ничем и никак, постоянная тяжёлая рвота, бессонница, неприятие пищи, риск преждевременных родов, боли внизу живота и в пояснице, адский кашель

Мария Вискунова

Фото © Instagram / mariaviskunova

Фото © Instagram / mariaviskunova

Врачи не знали, что делать с молодой мамой, потому как первый тест на коронавирус оказался положительным, а второй — отрицательным. В итоге три часа на скорой — и блогерша оказалась в ковидном отделении перинатального центра Сергиева Посада, где ждёт результатов третьего теста.

Фото © Instagram / mariaviskunova

Фото © Instagram / mariaviskunova

Меня привезли поздно ночью в субботу, сразу провели ряд осмотров, взяли все анализы и сразу стали лечить, благодаря чему к утру температура спала до 36, прошли боли, состояние нормализовалось, и я себя наконец-то почувствовала человеком, который может сходить в туалет без слёз

Мария Вискунова

Фото © Instagram / mariaviskunova

Фото © Instagram / mariaviskunova

Сейчас девушка чувствует себя гораздо лучше, сатурация в норме, хотя она вынуждена ходить с кислородными трубками. Из серьёзных проблем остался только сильный кашель, однако в целом состояние блогерши вне опасности и риска преждевременных родов нет. "Мы все привыкли очень паниковать, вляпываясь в серьёзные болячки на сносях, но я, как пионер парадигмы "сложные роды", не имею на это права, я на полном позитиве. Да, неприятно, нет, не страшно. Поэтому я всё расписала, чтобы страшно вам тоже не было", — призналась Мария миллиону подписчиков в "Инстаграме".

Мария Вискунова сейчас известна как бьюти-блогер и бизнесвумен, которая открыла в Екатеринбурге собственный салон красоты. Девушка проводит мастер-классы и марафоны для начинающих визажистов, а после первой беременности она стала также рассказывать о сложностях материнства, расширив сферу деятельности.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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