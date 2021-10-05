Друг раскрыл, кем на самом деле была жена Шаляпина, о богатстве которой ходили легенды
По словам Бенхина, фигура Татьяны в целом покрыта ореолом тайны и многие сведения о ней не совпадают с действительностью.
Вокруг жены Прохора Шаляпина сейчас плодится множество слухов. Кто-то не верит в её существование, а кто-то считает её смерть рекламным ходом. И пока безутешный муж переживает горе, эту ситуацию решил прокомментировать друг артиста, адвокат Александр Бенхин. По его словам, в образе Татьяны Клаудии Дэвис есть множество несостыковок. Например, её возраст.
Мне было удивительно, что везде пишут, будто ей 42 года. Даже Прохор подтверждает, что ей на самом деле было 47. Она 1974 года рождения
В правдивости отношений Прохора и Татьяны мужчина уверен, но вот в официальности брака — нет. Он отметил, что на свадебных фото были лишь изображения торжества и веселья. Нет ни одного снимка с регистрации брака и подтверждающего документа, что очень странно. Бенхин предположил, что пара не оформила отношения, а просто устроила себе праздник, пишет Teleprogramma.pro.
И в смерти Татьяны друг Прохора не сомневается, что бы ни говорили злые языки. Однако поспешная кремация в Лас-Вегасе подсказывает мужчине, что жена Шаляпина была не настолько богата, как считалось. По словам Бенхина, когда родители Татьяны эмигрировали в Канаду, это могли делать только евреи, а кремация противоречит традициям этого народа. К тому же тело женщины, будь она мультимиллионершей, могли бы переправить из Лас-Вегаса в Канаду, но домой отправили уже её прах. Бенхин уверен, что это было сделано ради экономии.
Если бы она была сказочно богатой, у неё была бы какая-то лакшери-страховка, которая бы покрывала транспортацию тела из Лас-Вегаса в Оттаву, где её будут хоронить, это 50–60 тысяч долларов
А сеть адвокатских контор, о которых говорят в Сети, оказалась на самом деле одним офисом. Бенхин не поленился и обзвонил указанные телефоны, но везде ему ответила одна и та же женщина. Татьяна Дэвис была зарегистрирована в реестре адвокатов Оттавы, а значит, её офис тоже находился в этом городе.
Судя по фотографиям её офисов, переадресациям телефонов, наличию одного помощника, слухи о том, что у неё сеть контор и что она мультимиллионерша, преувеличены. Она очень неплохо зарабатывала, думаю, от 200 до 300 тысяч долларов в год, но это не десятки миллионов, о которых говорят СМИ
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