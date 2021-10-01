Шаляпин не сможет проститься с женой-миллионершей, умершей от CoViD через два месяца после свадьбы

В конце июля Прохор Шаляпин женился в США на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Пышная свадьба прошла в роскошном отеле в Лас-Вегасе, но вскоре радость сменилась трагедией.