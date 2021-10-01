Шаляпин не сможет проститься с женой-миллионершей, умершей от CoViD через два месяца после свадьбы
В конце июля Прохор Шаляпин женился в США на 42-летней канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Пышная свадьба прошла в роскошном отеле в Лас-Вегасе, но вскоре радость сменилась трагедией.
Спустя три дня после церемонии Татьяна заразилась коронавирусом, но в больницу обратилась не сразу. А когда всё же туда попала, её ввели в искусственную кому — поражение лёгких при этом достигло 80%. Накануне стало известно, что супруга 37-летнего певца умерла. Об этом в том числе сообщил друг артиста, актёр Георгий Кирьянов, отметив, что её смерть "очень тяжело осознавать", пишет Starhit. "Она ушла от нас, не проснувшись", — отметил он.
Скриншот © Instagram / marinaorlovaofficial, georgykiryanov
Все до последнего надеялись, что Татьяна выкарабкается. Однако в это нелёгкое время Прохор не мог находиться рядом с супругой, ведь она была в красной зоне. "Всё, что мы можем, — молиться", — признавался вернувшийся в это время в Россию певец. Теперь же, по словам Георгия, Шаляпин не сможет даже проститься с женой, которую должны кремировать.
Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...
Фото © Instagram / shalyapin_official
Несмотря на то что близким Татьяны придётся справляться с потерей, им ещё и предстоит решить вопрос, связанный с наследством. Шансы получить часть состояния миллионерши есть и у певца.
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