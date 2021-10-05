Мадонна хвасталась идеальным лицом, но случайный кадр показал, что в жизни она выглядит совсем иначе
Исполнительница стремится, чтобы её внешний облик по-прежнему соответствовал бунтарскому духу, но поддерживать красоту становится всё сложнее.
Фото © Instagram / madonna
Не один десяток лет Мадонна заслуженно оставалась секс-символом. И сейчас 63-летняя певица размещает в "Инстаграме" снимки, на которых выглядит молодой и привлекательной. Но, похоже, возраст всё же берёт своё.
Фото © Telegram / "Только никому"
Исполнительница выложила у себя на странице серию кадров, где позировала рядом со сценаристом и драматургом Джереми О. Харрисом, держа бокал в руках. Мадонна распустила светлые локоны, которые мелкими волнами спадали ей на плечи, нанесла аккуратный макияж и добавила к образу кольцо и браслеты. Внешность звезды казалась настолько молодой и свежей, что ей было сложно дать более 30 лет.
Однако в Сети появился скриншот видео с артисткой, на которую забыли наложить фильтры. И это зрелище сильно отличалось от того, что певица показывает в своём аккаунте. Усталое лицо, глубокие морщины, жирный блеск, потускневший взгляд и дряблые руки напоминали, что Мадонна уже разменяла седьмой десяток.
При этом пользователи не впервые ловят "поп-королеву" на фотошопе. Также ранее поклонники заподозрили, что звезда могла обращаться к пластическим хирургам, которые "вырезали ей щёки" и неудачно увеличили ягодицы.
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