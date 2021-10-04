Фанатов ужаснули новые фото Элджея после разрыва с Ивлеевой, на которых он превратился в старика
Пользователи отказывались верить, что перед ними тот самый эпатажный рэпер, знаменитый своим экстравагантным видом.
27-летний рэпер Элджей стал гостем на концерте Федука, где они вместе исполнили "Розовое вино" и новый совместный трек. Воссоединение музыкантов могло сильно порадовать поклонников, если бы не одно но: пугающий внешний вид исполнителя хита "360°".
Фото © Instagram / msk2joy
Элджей и раньше шокировал своей внешностью: необычные причёски, белые линзы, грилзы. Однако теперь пользователи испугались за его здоровье. На разлетевшихся по Сети снимках рэпер казался сильно похудевшим и измождённым. Глаза у артиста ввалились, под ними появились синяки, а на лице ярко выступили носогубные складки.
Фото © Telegram / "Грязное ВПШ"
Юзеры сначала отказывались верить, что перед ними Элджей, назвав парня с фото своеобразной копией Александра Пушного. А потом решили, что у молодого человека серьёзные проблемы, раз он изменился так сильно за короткий срок.
Элджей чёт плохо выглядит
Ему можно только здоровья пожелать, глядя на фото
Он на год младше меня, а выглядит так, как будто ему лет 40
Какой-то он затасканный, помятый и опухший)))
Как резко постарел
Недавно Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) и его возлюбленная, блогерша Настя Ивлеева, сообщили о разрыве после двух лет в браке, решив остаться друзьями. Пользователи предположили, что расставание могло тяжело сказаться на рэпере.
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