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Подписчики выручили блогера деньгами, когда он лишился дома, но вскоре им пришлось сильно пожалеть

Подписчики лично отправляли семье свои деньги, но уже через несколько месяцев поняли — кому-кому, но им пожертвования точно были не нужны.

4 октября, 10:16

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

В середине лета в семье блогеров thesmithyfamily произошло горе. Неизвестный поджёг машину, и огонь перекинулся на дом. Хоть все выжили, по словам интернет-звёзд, их коттеджик уже был непригоден для жизни. На аккаунт было подписано порядка трёх миллионов человек, и многие захотели поддержать семью в трудный период. С миру по нитке удалось собрать сумму, которая легко покрыла бы базовый ремонт, — порядка 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей).

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Уже через пару месяцев после трагедии жизнь семьи Смити вернулась в обычное русло. Подписчикам это не понравилось — в комментариях пользователи всё чаще стали писать, что деньги с пожертвований как будто бы идут "не туда" — на развлечения и походы в дорогие рестораны. Отец семейства Ник Смити решил ответить всем недовольным, но только подлил масла в огонь. В ролике, в котором мужчина катается на гидроцикле, он чуть ли не кричит на фанатов: "Главное — это позитивное мышление".

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Обращаюсь к людям, которые так увлечены моей жизнью и обеспокоены тем, что я делаю и как трачу свои деньги. Пока вы не следите за собой, мы успели пройти через ад и вернуться обратно. Мы всё ещё улыбаемся. Всё так же идём вперёд, работаем, зарабатываем деньги, улыбаемся и наслаждаемся жизнью

Ник Смити

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Такие "советы" блогера вызвали у пользователей ещё больше вопросов. Судя по комментариям, Нику ещё долго придётся оправдываться за свои слова.

Я действительно начинаю сожалеть о самом большом пожертвовании, которое я пока что сделала

karenmathews125

Как жаль. Можно мне вернуть мой полтинник?

mungo_jerry

И этот человек якобы не мог позволить себе установку стекла два месяца назад?

heidenhein2019

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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