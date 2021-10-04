Подписчики выручили блогера деньгами, когда он лишился дома, но вскоре им пришлось сильно пожалеть

В середине лета в семье блогеров thesmithyfamily произошло горе. Неизвестный поджёг машину, и огонь перекинулся на дом. Хоть все выжили, по словам интернет-звёзд, их коттеджик уже был непригоден для жизни. На аккаунт было подписано порядка трёх миллионов человек, и многие захотели поддержать семью в трудный период. С миру по нитке удалось собрать сумму, которая легко покрыла бы базовый ремонт, — порядка 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей).

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Уже через пару месяцев после трагедии жизнь семьи Смити вернулась в обычное русло. Подписчикам это не понравилось — в комментариях пользователи всё чаще стали писать, что деньги с пожертвований как будто бы идут "не туда" — на развлечения и походы в дорогие рестораны. Отец семейства Ник Смити решил ответить всем недовольным, но только подлил масла в огонь. В ролике, в котором мужчина катается на гидроцикле, он чуть ли не кричит на фанатов: "Главное — это позитивное мышление".

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Обращаюсь к людям, которые так увлечены моей жизнью и обеспокоены тем, что я делаю и как трачу свои деньги. Пока вы не следите за собой, мы успели пройти через ад и вернуться обратно. Мы всё ещё улыбаемся. Всё так же идём вперёд, работаем, зарабатываем деньги, улыбаемся и наслаждаемся жизнью Ник Смити

Кадры из видео © TikTok / thesmithyfamily

Такие "советы" блогера вызвали у пользователей ещё больше вопросов. Судя по комментариям, Нику ещё долго придётся оправдываться за свои слова.

Я действительно начинаю сожалеть о самом большом пожертвовании, которое я пока что сделала karenmathews125

Как жаль. Можно мне вернуть мой полтинник? mungo_jerry