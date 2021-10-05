В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус
По словам Сергея Собянина, это необходимо для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина во вторник. По словам градоначальника, это необходимо для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.
"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", — уточнил он.
Собянин отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве далека от пиковых значений, однако динамика, по его словам, сложная.
"За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость", — отметил мэр.
Ранее Сергей Собянин объявил, что власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.
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