В московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус

Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина во вторник. По словам градоначальника, это необходимо для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости, для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", — уточнил он.

Собянин отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве далека от пиковых значений, однако динамика, по его словам, сложная.