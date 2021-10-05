Путин объяснил, как должно быть организовано поощрение вакцинированных от ковида
В ходе совещания вице-премьер Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши среди привитых от инфекции граждан.
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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объяснил, как должно происходить поощрение граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции.
"Поощрение, конечно, должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", — заявил глава государства.
Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса. По её словам, это "благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих".
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