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Путин объяснил, как должно быть организовано поощрение вакцинированных от ковида

В ходе совещания вице-премьер Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши среди привитых от инфекции граждан.

5 октября, 13:16
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66859/photos/66784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объяснил, как должно происходить поощрение граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции.

"Поощрение, конечно, должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", — заявил глава государства.

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Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса. По её словам, это "благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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