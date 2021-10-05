Путин объяснил, как должно быть организовано поощрение вакцинированных от ковида

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объяснил, как должно происходить поощрение граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции.

"Поощрение, конечно, должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", — заявил глава государства.