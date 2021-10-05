Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила рекомендовать регионам ввести меры по допуску на мероприятия людей только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесённой болезни. С такой инициативой она выступила во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В складывающихся условиях и оценивая ситуацию, Правительством РФ совместно с регионами обсуждён ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также на обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна", — сказала Голикова.

В числе таких мер вице-премьер и назвала рекомендацию регионам по введению допуска граждан на массовые мероприятия по QR-кодам с возможностью повышения лимита массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях. Она отметила, что ограничения должны приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в том или ином субъекте и при её осложнении распространять практику QR-кодов на другие сферы.