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Голикова рассказала, сколько россиян ещё необходимо привить для достижения коллективного иммунитета

Показатель ревакцинации тоже играет свою роль. В частности, более семи с половиной миллионов граждан необходимо привить повторно в ближайшие месяцы.

5 октября, 12:47

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Для достижения коллективного иммунитета в России нужно первично привить от коронавируса 35,9 млн граждан, а ещё 7,6 млн вакцинировать повторно. Такие цифры озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с Правительством РФ.

"Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно ещё привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 млн человек", — уточнила она.

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Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.

А ранее Сергей Собянин объявил, что власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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