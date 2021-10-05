Голикова рассказала, сколько россиян ещё необходимо привить для достижения коллективного иммунитета

Для достижения коллективного иммунитета в России нужно первично привить от коронавируса 35,9 млн граждан, а ещё 7,6 млн вакцинировать повторно. Такие цифры озвучила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с Правительством РФ.

"Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно ещё привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 млн человек", — уточнила она.

Напомним, сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 895 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию.