Голикова назвала число полностью привившихся от ковида россиян

Полный курс вакцинации от коронавируса в России завершили 42,2 млн граждан. При этом ревакцинировались 1,9 млн человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством.

"На сегодня привиты первым компонентом 47,4 млн человек, полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн человек", — отметила она.

Регионы – лидеры по первичной вакцинации — Чечня, Чукотка, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область, а аутсайдеры — Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.