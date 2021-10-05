Голикова назвала число полностью привившихся от ковида россиян
Регионы – лидеры по первичной вакцинации — Чечня, Чукотка, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Полный курс вакцинации от коронавируса в России завершили 42,2 млн граждан. При этом ревакцинировались 1,9 млн человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с правительством.
"На сегодня привиты первым компонентом 47,4 млн человек, полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 млн человек", — отметила она.
Регионы – лидеры по первичной вакцинации — Чечня, Чукотка, Подмосковье, Москва, Тыва и Белгородская область, а аутсайдеры — Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.
При этом ранее в Кремле заявили, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. Причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.
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