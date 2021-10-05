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Стали известны даты проведения юбилейного ПМЭФ в 2022 году

Страной-гостем 25-го форума выступит Египет. Этим летом на ПМЭФ было заключено контрактов на 3,860 триллиона рублей.

5 октября, 12:40
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 15 по 18 июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росконгресса, который является организатором форума. Как отметил советник российского лидера, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ остаётся одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Для форума в текущем году разработали беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, ставшие золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии коронавируса.

"Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", — указал Кобяков.

Как уточняется в релизе, Египет выступит страной-гостем ПМЭФ.

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

Как уже писал Лайф, в этом году на ПМЭФ заключили соглашений на 3,860 триллиона рублей. Лидером среди регионов по заключению контрактов стала Ленинградская область.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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