Суд приговорил к девяти годам колонии экс-главу МВД по Коми за взятку

Сыктывкарский городской суд признал виновным по делу о получении взятки бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, ему назначено девять лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, осуждённому выписан штраф в размере 14,5 миллиона рублей и запрет занимать должности в правоохранительных ведомствах сроком на пять лет. Также Половников лишён звания генерал-майора полиции.