Суд приговорил к девяти годам колонии экс-главу МВД по Коми за взятку
Также Половникова обязали выплатить штраф в размере 14,5 млн рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных ведомствах сроком на пять лет.
Виктор Половников. Фото © Сыктывкарский городской суд
Сыктывкарский городской суд признал виновным по делу о получении взятки бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, ему назначено девять лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, осуждённому выписан штраф в размере 14,5 миллиона рублей и запрет занимать должности в правоохранительных ведомствах сроком на пять лет. Также Половников лишён звания генерал-майора полиции.
При этом своей вины Половников не признал и заявил, что рассчитывал на оправдательный приговор. Журналистам он сообщил, что обжалует решение суда.
Напомним, Виктор Половников был задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее его арестовали, а в феврале того же года генерал-майор полиции указом президента Владимира Путина был снят с должности главы УМВД по Коми. Лайф ранее рассказывал подробности о деле Половникова.
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