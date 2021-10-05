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Суд приговорил к девяти годам колонии экс-главу МВД по Коми за взятку

Также Половникова обязали выплатить штраф в размере 14,5 млн рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных ведомствах сроком на пять лет.

5 октября, 12:30
<p>Виктор Половников. Фото © Сыктывкарский городской суд</p>

Виктор Половников. Фото © Сыктывкарский городской суд

Сыктывкарский городской суд признал виновным по делу о получении взятки бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, ему назначено девять лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, осуждённому выписан штраф в размере 14,5 миллиона рублей и запрет занимать должности в правоохранительных ведомствах сроком на пять лет. Также Половников лишён звания генерал-майора полиции.

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При этом своей вины Половников не признал и заявил, что рассчитывал на оправдательный приговор. Журналистам он сообщил, что обжалует решение суда.

Напомним, Виктор Половников был задержан в январе 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позднее его арестовали, а в феврале того же года генерал-майор полиции указом президента Владимира Путина был снят с должности главы УМВД по Коми. Лайф ранее рассказывал подробности о деле Половникова.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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