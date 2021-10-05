На Кубани 16-летняя девочка умерла после преждевременных родов в уличном туалете

В Славянске-на-Кубани 16-летняя девочка умерла после преждевременных родов. По некоторым данным, родила она в уличном туалете, после чего задушила новорождённого, а сама скончалась от обильного кровотечения, однако, как уточняют источники телеканала "360", мама девочки хотела вызвать у неё выкидыш и для этого сделала укол.

Девушка встречалась с парнем, который был старше, и забеременела от него. Какое-то время она продолжала ходить в школу, никому не рассказывая о произошедшем, однако потом вовсе перестала посещать уроки. Подросток была тихой и спокойной и особо ни с кем не дружила, а расставание с парнем переживала тяжело, но справлялась. Как сообщает kp.ru, схватки у неё начались 23 сентября, причём на пятом или шестом месяце беременности, она родила малыша в туалете на улице возле дома и положила ребёнка лицом на подушку, в результате чего тот задохнулся. У самой же девочки открылось обильное кровотечение, от которого она умерла.

Но в школе сейчас обсуждается другая версия случившегося: девушка рожала не в уличном туалете, а дома, мать же, когда узнала о беременности, пыталась вызвать выкидыш с помощью укола. Тогда-то у девочки и началось сильное кровотечение, а скорая помощь не успела доехать до места вовремя, врачи зафиксировали смерть ребёнка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Убийство матерью новорождённого ребёнка". Для установления точных причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.