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Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории

По данным СМИ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.

5 октября, 12:13
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=123905043079730&id=100063807030202&set=a.123905026413065&source=11" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олеся Харитоненко </a></p>

Фото © Facebook / Олеся Харитоненко

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Такой пост появился во вторник в его телеграм-канале.

"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", — проинформировал глава Крыма.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщило, что Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. По данным агентства, чиновница была задержана, суд Евпатории сегодня изберёт ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.

СМИ сообщили о задержании мэра и главы горсовета Евпатории

СМИ сообщили о задержании мэра и главы горсовета Евпатории

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставки вице-премьера правительства Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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