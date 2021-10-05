Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории
По данным СМИ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
Фото © Facebook / Олеся Харитоненко
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Такой пост появился во вторник в его телеграм-канале.
"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", — проинформировал глава Крыма.
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщило, что Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. По данным агентства, чиновница была задержана, суд Евпатории сегодня изберёт ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.
Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставки вице-премьера правительства Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.
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