Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. Такой пост появился во вторник в его телеграм-канале.

"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", — проинформировал глава Крыма.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщило, что Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. По данным агентства, чиновница была задержана, суд Евпатории сегодня изберёт ей меру пресечения. Следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.