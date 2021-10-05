Учёные доказали эффективность соли против раковых опухолей

Индийские учёные выяснили, что диета с высоким содержанием соли активизирует иммунитет к онкологическим заболеваниям и подавляет рост опухолей. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Уточняется, что раковая опухоль вызывает не только падение уровня глюкозы в крови, но и расстройство электролитного баланса, в том числе снижение в крови уровня натрия. Ещё в 1933 году было впервые высказано предположение о том, что ионы калия и натрия влияют на рост раковых клеток, однако доказательств этой теории до исследования индийских учёных не было.

Так, в рамках эксперимента лабораторным мышам были имплантированы клетки меланомы — злокачественного образования кожи, которые развили в опухоль. При этом одна группа подопытных получала пищу с обычным (0,9%) содержанием соли, другая — на 1% выше нормы, а третья — на 4% выше нормы. Выяснилось, что в первых двух группах уровень ионов натрия в крови оказался более чем на треть ниже по сравнению со здоровыми грызунами, а вот в третьей этот показатель восстановился до нормы.

"У этих мышей был также подавлен рост опухолей, которые к тому же давали меньше метастазов, а выживаемость была выше", — говорится в публикации.

Оказалось, что у мышей на высокосолевой диете активнее работали натуральные киллеры (NK-киллеры) — лимфоциты, умеющие распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Кроме того, исследователи ввели подопытным животным антитела, защищающие иммунные клетки от воздействия опухоли, и выяснили, что такая терапия в сочетании с диетой с высоким содержанием соли подавляет скорость роста меланомы в десять раз.

Однако высокосолевая диета теряет полезные свойства при отсутствии кишечной микрофлоры. Так, согласно результатам исследования, рацион с большим содержанием этого вещества повышает проницаемость кишечной стенки, и бифидобактерии могут перемещаться из кишечника мышей непосредственно к местам расположения опухолей.

"Таким образом, основой повышения противоопухолевого иммунитета в случае высокосолевой диеты является взаимодействие между бифидобактериями, как важной части кишечной микрофлоры, и NK-клетками. На практике это означает, что соль как минимум может усилить эффект иммунотерапии рака и, вполне возможно, не только у мышей, но и у людей", — заключается в статье.