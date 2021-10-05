Сбербанк заявил об устранении сбоя в работе приложения
В кредитной организации заявили, что специалисты оперативно устранили неполадки.
Фото © ТАСС/Алексей Зотов
Сбербанк сообщил, что устранил сбой в работе мобильного приложения, на который ранее пожаловались клиенты.
"Сбербанк онлайн" работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", — говорится в сообщении.
А накануне, 4 октября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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