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Сбербанк заявил об устранении сбоя в работе приложения

В кредитной организации заявили, что специалисты оперативно устранили неполадки.

5 октября, 11:57
<p>Фото © ТАСС/Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС/Алексей Зотов

Сбербанк сообщил, что устранил сбой в работе мобильного приложения, на который ранее пожаловались клиенты.

"Сбербанк онлайн" работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", — говорится в сообщении.

Специалист по цифровой безопасности предрёк рост числа глобальных сбоев в соцсетях

Специалист по цифровой безопасности предрёк рост числа глобальных сбоев в соцсетях

А накануне, 4 октября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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