Сбербанк заявил об устранении сбоя в работе приложения

Сбербанк сообщил, что устранил сбой в работе мобильного приложения, на который ранее пожаловались клиенты.

"Сбербанк онлайн" работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения", — говорится в сообщении.