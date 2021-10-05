Зампред Правительства Ивановской области погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Белоруссии

Зампред правительства Ивановской области погиб в ДТП в Белоруссии. Видео © ОНТ

Заместитель председателя Правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в аварии на трассе в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с трагической гибелью заместителя председателя Правительства Ивановской области Сергея Михайловича Коробкина", — сказано в записи.

Сергей Коробкин. Фото © Правительство Ивановской области

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло утром 5 октября у границы Латвии. Коробкин находился за рулём внедорожника "Мицубиси", который, по предварительным данным, вылетел на встречную полосу, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Зампред получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, однако позднее скончался. В автомобиле также находилась супруга чиновника, она выжила. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники белорусского ГАИ.

В правительстве области заметили, что Коробкин участвовал в завершении реализации важнейших проектов в Ивановской области, включая долгострои. Также он отвечал за масштабную программу благоустройства, курировал вопросы газификации, жилищного строительства и многие другие важнейшие для региона сферы.