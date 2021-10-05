Зампред Правительства Ивановской области погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Белоруссии
Он был за рулём "мицубиси" и на встречной полосе столкнулся с фурой. В автомобиле также находилась супруга Сергея Коробкина, она выжила.
Скриншот видео © ОНТ
Зампред правительства Ивановской области погиб в ДТП в Белоруссии. Видео © ОНТ
Заместитель председателя Правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в аварии на трассе в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с трагической гибелью заместителя председателя Правительства Ивановской области Сергея Михайловича Коробкина", — сказано в записи.
Сергей Коробкин. Фото © Правительство Ивановской области
По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло утром 5 октября у границы Латвии. Коробкин находился за рулём внедорожника "Мицубиси", который, по предварительным данным, вылетел на встречную полосу, столкнулся с грузовиком и перевернулся. Зампред получил тяжёлые травмы и был госпитализирован, однако позднее скончался. В автомобиле также находилась супруга чиновника, она выжила. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники белорусского ГАИ.
В правительстве области заметили, что Коробкин участвовал в завершении реализации важнейших проектов в Ивановской области, включая долгострои. Также он отвечал за масштабную программу благоустройства, курировал вопросы газификации, жилищного строительства и многие другие важнейшие для региона сферы.
А ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом из-за вылетевшего на встречку водителя погибли двое взрослых и ребёнок. Жертвами аварии стали 40-летний мужчина и двое его пассажиров — 36-летняя женщина и четырёхлетняя девочка.
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