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Клиенты сообщают о сбое в приложении Сбербанка

Жалобы начали поступать около 14:00 от пользователей из Москвы, Петербурга, Краснодара и ряда других городов России.

5 октября, 11:35
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Клиенты Сбербанка сообщают о сбоях в работе сервисов. По данным Downdetector, проблемы наблюдаются в мобильном приложении и онлайн-банке.

Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Петербурга, Краснодара и ряда других городов России.

Сбой в работе Facebook обошёлся российской экономике в 70 млн рублей в час

Сбой в работе Facebook обошёлся российской экономике в 70 млн рублей в час

А накануне, 4 октября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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