Клиенты сообщают о сбое в приложении Сбербанка
Жалобы начали поступать около 14:00 от пользователей из Москвы, Петербурга, Краснодара и ряда других городов России.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Клиенты Сбербанка сообщают о сбоях в работе сервисов. По данным Downdetector, проблемы наблюдаются в мобильном приложении и онлайн-банке.
Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Петербурга, Краснодара и ряда других городов России.
А накануне, 4 октября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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