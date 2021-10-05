Коронавирус внёс разлад в романтические отношения певца Филиппа Киркорова и диджея Екатерины Гусевой. Теперь же у поп-короля новая спутница сердца. Об этом Гусева рассказала в интервью порталу Sobesednik.ru.

"Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается. У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьёзных отношений", — отметила Гусева.

По её словам, отношения начали рушиться в начале пандемии. Во время самоизоляции, которую звёзды провели порознь, они начали отдаляться друг от друга. В настоящее время общение диджея и поп-короля свелось к минимуму, поскольку из-за коронавируса "закончились совместные туры", в которых они много времени проводили вместе. Так, по словам Екатерины Гусевой, когда в России была пандемия, у Киркорова "появились новые фаворитки в лице Натальи Гордиенко". Также в жизнь короля эстрады "вернулась старая любовь Ани Лорак".

"Мне, как человеку, который провёл с Филиппом два прекрасных года, больно и не всегда приятно на всё это смотреть, чего уж скрывать. Конечно, хочется, чтобы наши отношения были такими же, как и прежде. Но что поделать, если в его жизни появились новые героини", — поделилась диджей.

Екатерина Гусева также добавила, что скучает по детям Киркорова. Раньше они хорошо ладили, но теперь видятся редко. Последний раз, по словам диджея, они пересекались на дне рождения сына исполнителя Мартина.

"Радует меня только то, что Филипп сейчас выглядит счастливым. Рядом с ним есть человек, который ему дорог", — заявила Гусева, но имя новой возлюбленной Киркорова не назвала.

При этом диджей надеется, что отношения с поп-королём ещё вернутся на прежний уровень. По её словам, в середине октября они вместе полетят с рабочим визитом в США. "Надеюсь, наши отношения станут ближе", —призналась Гусева.

"Если у нас снова появятся туры и если он не поменяет диджея, то, конечно, мы сблизимся. Сейчас в жизни Филиппа идут изменения, в том числе и в менеджменте. Я не удивлюсь, если теперь у него и диджей будет другой. Я сейчас выступаю как сольный артист. И очень надеюсь, что Филипп будет мною гордиться", — заключила Екатерина Гусева.

Ранее стало известно, что дети Филиппа Киркорова называют Екатерину Гусеву мамой. Диджей величала себя "невестой" певца.