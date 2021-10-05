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Путин указал на важность обеспечения безопасности детей в Интернете

Российский лидер отметил, что власти со своей стороны будут всячески поддерживать соответствующие инициативы.

5 октября, 12:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия, как и весь мир, сейчас решает проблему обеспечения безопасности в Интернете для детей, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что есть все основания говорить о таких трудностях. Об этом он сказал во время встречи с участниками конкурса "Учитель года – 2021".

"Мы знаем, к сожалению, о том, что всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чём, кроме наживы, используют Интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография", — указал Путин.

Учительский труд напрямую влияет на судьбу страны, заявил Путин

Учительский труд напрямую влияет на судьбу страны, заявил Путин

Он подчеркнул, что власти со своей стороны будут всячески поддерживать и помогать авторам инициатив по защите детей в Сети.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили разработать операционную систему для детей. По словам автора инициативы, она будет блокировать контент, неприемлемый для несовершеннолетних, и ограничивать время пользования соцсетями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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