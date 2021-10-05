Корабль с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир перешёл на ручное управление. Такие данные следуют из прямой трансляции "Роскосмоса". В 15:22 стыковка была успешно завершена. Пилотируемый корабль "Союз МС-19" сблизился с российским сегментом Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли.

Есть касание, есть сцепка!



Пилотируемый корабль #СоюзМС19 пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив всего два витка вокруг Земли!



Добро пожаловать на МКС, @Anton_Astrey, Клим и Юлия! — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2021

Напомним, что ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" стартовала сегодня с космодрома Байконур. Запуск был выполнен в 11:55 мск, как и планировалось. Стыковка корабля с российским сегментом МКС должна произойти спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 дня, а Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать на станции не менее 12 суток.