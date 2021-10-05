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"Есть касание, есть сцепка": Корабль с Пересильд и Шипенко пристыковали к МКС вручную

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" сблизился с российским сегментом Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли.

5 октября, 12:19
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<p>Фото © Саша Гусов / <a href="https://vyzov.roscosmos.ru/108/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт "Роскосмоса"</a></p>

Фото © Саша Гусов / сайт "Роскосмоса"

Корабль с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир перешёл на ручное управление. Такие данные следуют из прямой трансляции "Роскосмоса". В 15:22 стыковка была успешно завершена. Пилотируемый корабль "Союз МС-19" сблизился с российским сегментом Международной космической станции, совершив два витка вокруг Земли.

Напомним, что ракета "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" стартовала сегодня с космодрома Байконур. Запуск был выполнен в 11:55 мск, как и планировалось. Стыковка корабля с российским сегментом МКС должна произойти спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 дня, а Пересильд и Шипенко ориентировочно будут работать на станции не менее 12 суток.

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Пересильд и Шипенко проводили на Байконур под песню "Трава у дома"

Как уже сообщал Лайф, Пересильд и Шипенко отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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