В зоне бедствия судна в Белом море нашли плот без людей и спасательный жилет
"Фаворит" частично затоплен, но добраться до него нет возможности из-за шторма: порывы ветра достигают 18 м/с.
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В районе Мурманской области, где терпит бедствие частное судно "Фаворит", работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, однако люди не найдены. Об этом Лайфу сообщил источник.
По предварительным данным, "Фаворит" тонет в десяти километрах от берега. Судно частично затоплено, но добраться до него нет возможности из-за шторма: порывы ветра достигают 18 м/с, температура воздуха не превышает +9 градусов.
Сейчас поиски людей ведутся по береговой линии. Кроме того, из Архангельска вылетел вертолёт со спасателями.
Напомним, на борту частного судна, которое терпит бедствие в Белом море неподалёку от села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области, находится пять человек. В настоящее время машинное отделение заливает водой.
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