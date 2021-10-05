В зоне бедствия судна в Белом море нашли плот без людей и спасательный жилет

В районе Мурманской области, где терпит бедствие частное судно "Фаворит", работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот и спасательный жилет, однако люди не найдены. Об этом Лайфу сообщил источник.

По предварительным данным, "Фаворит" тонет в десяти километрах от берега. Судно частично затоплено, но добраться до него нет возможности из-за шторма: порывы ветра достигают 18 м/с, температура воздуха не превышает +9 градусов.

Сейчас поиски людей ведутся по береговой линии. Кроме того, из Архангельска вылетел вертолёт со спасателями.