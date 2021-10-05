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Голикова призвала сократить срок получения результатов ПЦР-теста до 24 часов

Сейчас с момента сдачи анализов до получения итогов в среднем проходит 48 часов.

5 октября, 13:10
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала сократить сроки получения результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Сейчас они составляют 48 часов, а сократить предлагается до 24.

"Сокращение сроков получения результатов тестов на CoViD-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса

Голикова рекомендовала каждый месяц проводить розыгрыши для привитых от коронавируса

А в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в обязательном порядке начали делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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