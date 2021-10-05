Голикова призвала сократить срок получения результатов ПЦР-теста до 24 часов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала сократить сроки получения результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Сейчас они составляют 48 часов, а сократить предлагается до 24.

"Сокращение сроков получения результатов тестов на CoViD-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.