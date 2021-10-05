Названа причина массовой гибели собак в приюте в Подмосковье

Хозяйка приюта "Лохматая душа" в городе Чехове в Подмосковье, где произошло массовое отравление собак, заявила, что по результатам вскрытия причиной смерти животных стало "нарушение дыхания и развитие сердечной недостаточности из-за общей интоксикации организма". Об этом говорится в заключении, которое Валентина Силич предоставила Лайфу.

"Результаты вскрытия показали, что страшная интоксикация всего организма, животное погибло от того, что оно было отравлено, отказали почки, лёгкие, так и написано: "обширная интоксикация всего организма". И это не крысиный яд, это что-то другое, но пока не можем выяснить что. Я не знаю, что они сыпанули в корм, скорее всего какая-то добавка", — заявила хозяйка приюта.