Названа причина массовой гибели собак в приюте в Подмосковье
У хвостатых отказали почки и лёгкие. Хозяйка учреждения уверена, что животные погибли из-за корма, в который было что-то добавлено. При этом непригодной к употреблению оказалась лишь часть еды.
Кадр из видео © VK / "Лохматая душа"
Хозяйка приюта "Лохматая душа" в городе Чехове в Подмосковье, где произошло массовое отравление собак, заявила, что по результатам вскрытия причиной смерти животных стало "нарушение дыхания и развитие сердечной недостаточности из-за общей интоксикации организма". Об этом говорится в заключении, которое Валентина Силич предоставила Лайфу.
"Результаты вскрытия показали, что страшная интоксикация всего организма, животное погибло от того, что оно было отравлено, отказали почки, лёгкие, так и написано: "обширная интоксикация всего организма". И это не крысиный яд, это что-то другое, но пока не можем выяснить что. Я не знаю, что они сыпанули в корм, скорее всего какая-то добавка", — заявила хозяйка приюта.
По её словам, кроме корма, собакам ничего не давали. Она подчеркнула, что за 18 лет существования учреждения с такой трагедией сталкивается впервые.
Напомним, около 150 собак оказались парализованы и 16 погибли из-за отравления в приюте в Подмосковье. Исходя из симптомов и состояния питомцев, ветеринары предполагают, что они отравились фосфатом. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Позже выяснилось, что поставщик корма для отравившихся в Подмосковье собак производит яд для крыс.
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