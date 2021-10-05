Россияне бросились скупать аудиокниги и телевизоры на фоне глобального сбоя в работе соцсетей
Всего одного вечера без "Инстаграма" и "Фейсбука" хватило для резкого роста продаж настольных и развивающих игр для домашнего досуга, а также проекторов.
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После глобального сбоя в работе соцсетей в России увеличились продажи телевизоров, аудиокниг и игрушек. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Wildberries, передаёт "Газета.ru".
Так, россияне на 39% активнее стали приобретать телевизоры, а продажи проекторов по сравнению с предыдущим днём увеличились на 84%. Кроме того, возросли и покупки синтезаторов.
В два раза поднялся спрос на развивающие игры для домашнего досуга, среди которых геоборды, железные дороги и настолки. Но больше всего граждане обращали внимание на аудиокниги. Их стали приобретать в 2,5 раза больше, чем за день до сбоя.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились.
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