Россияне бросились скупать аудиокниги и телевизоры на фоне глобального сбоя в работе соцсетей

После глобального сбоя в работе соцсетей в России увеличились продажи телевизоров, аудиокниг и игрушек. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Wildberries, передаёт "Газета.ru".

Так, россияне на 39% активнее стали приобретать телевизоры, а продажи проекторов по сравнению с предыдущим днём увеличились на 84%. Кроме того, возросли и покупки синтезаторов.

В два раза поднялся спрос на развивающие игры для домашнего досуга, среди которых геоборды, железные дороги и настолки. Но больше всего граждане обращали внимание на аудиокниги. Их стали приобретать в 2,5 раза больше, чем за день до сбоя.