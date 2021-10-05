НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова: Регионы могут объявлять свою территорию "свободной от ковида" и получать гранты

Как заметила вице-премьер на совещании с президентом Владимиром Путиным, средства будут направлены на решение региональных проблем.

5 октября, 13:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Регионы России могут объявлять свою территорию свободной от коронавируса, таким субъектам могут быть предоставлены гранты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Принять постановление правительства, регулирующее порядок присвоения регионам статуса территории, свободной от CoViD-19, с последующим стимулированием регионов путём предоставления грантов", — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле одобрили планы Собянина возобновить лотереи для вакцинированных от коронавируса

В Кремле одобрили планы Собянина возобновить лотереи для вакцинированных от коронавируса

По её словам, гранты будут направляться на решение региональных проблем. Кроме того, предложено устанавливать подобный статус внутри регионов для муниципалитетов.

А ранее Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян ещё необходимо привить для достижения коллективного иммунитета. Показатель ревакцинации тоже играет свою роль. В частности, более семи с половиной миллионов граждан необходимо привить повторно в ближайшие месяцы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Голикова оценила рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября в 31 процент

сегодня в 13:38

В Москве занято почти две трети ковидных коек

сегодня в 13:36

"Всякое может случиться": Сёмин допустил возвращение в "Локомотив" после отставки Николича

сегодня в 13:31

"Но как-то же мы жили до этого": Боня, Диденко и другие инста-дивы раскрыли, чем могут заняться, если соцсети исчезнут навсегда

сегодня в 13:32

На берегу в зоне бедствия судна в Белом море нашли двух человек

сегодня в 13:29

Новости партнеров

Layer 1