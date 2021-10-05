Голикова: Регионы могут объявлять свою территорию "свободной от ковида" и получать гранты
Как заметила вице-премьер на совещании с президентом Владимиром Путиным, средства будут направлены на решение региональных проблем.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Регионы России могут объявлять свою территорию свободной от коронавируса, таким субъектам могут быть предоставлены гранты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Принять постановление правительства, регулирующее порядок присвоения регионам статуса территории, свободной от CoViD-19, с последующим стимулированием регионов путём предоставления грантов", — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
По её словам, гранты будут направляться на решение региональных проблем. Кроме того, предложено устанавливать подобный статус внутри регионов для муниципалитетов.
А ранее Татьяна Голикова рассказала, сколько россиян ещё необходимо привить для достижения коллективного иммунитета. Показатель ревакцинации тоже играет свою роль. В частности, более семи с половиной миллионов граждан необходимо привить повторно в ближайшие месяцы.
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