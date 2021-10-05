Голикова: Регионы могут объявлять свою территорию "свободной от ковида" и получать гранты

Регионы России могут объявлять свою территорию свободной от коронавируса, таким субъектам могут быть предоставлены гранты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Принять постановление правительства, регулирующее порядок присвоения регионам статуса территории, свободной от CoViD-19, с последующим стимулированием регионов путём предоставления грантов", — сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, гранты будут направляться на решение региональных проблем. Кроме того, предложено устанавливать подобный статус внутри регионов для муниципалитетов.