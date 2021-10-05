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Попова объяснила Путину, почему он не заболел, проведя целый день рядом с заражённым ковидом

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что вакцина сыграла свою роль и является значимым фактором защиты организма от болезни.

5 октября, 13:26

Фото © Kremlin.ru

Попова объяснила Путину, почему он не заболел, проведя целый день рядом с заражённым ковидом. Видео © LIFE

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что президенту России Владимиру Путину удалось не заболеть коронавирусом после того, как он провёл весь день с заражённым адъютантом, благодаря вакцине. Об этом она заявила, отвечая на вопрос российского лидера во время совещания в режиме видеоконференции.

"Безусловно, вакцина сыграла свою роль, и это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", — сказала Попова.

Стало известно о состоянии заболевшего ковидом адъютанта Путина

Стало известно о состоянии заболевшего ковидом адъютанта Путина

В свою очередь Путин ещё раз отметил важность своевременной ревакцинации. Он добавил, что все заболевшие в его окружении перенесли болезнь легко. А тот самый адъютант почувствовал, что заболел, только на следующий день после заражения, из-за чего и провёл целый день рядом с президентом.

Напомним, Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из его окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, — это и помогло избежать болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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