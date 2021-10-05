Попова объяснила Путину, почему он не заболел, проведя целый день рядом с заражённым ковидом
Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что вакцина сыграла свою роль и является значимым фактором защиты организма от болезни.
Фото © Kremlin.ru
Попова объяснила Путину, почему он не заболел, проведя целый день рядом с заражённым ковидом. Видео © LIFE
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что президенту России Владимиру Путину удалось не заболеть коронавирусом после того, как он провёл весь день с заражённым адъютантом, благодаря вакцине. Об этом она заявила, отвечая на вопрос российского лидера во время совещания в режиме видеоконференции.
"Безусловно, вакцина сыграла свою роль, и это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высоким", — сказала Попова.
В свою очередь Путин ещё раз отметил важность своевременной ревакцинации. Он добавил, что все заболевшие в его окружении перенесли болезнь легко. А тот самый адъютант почувствовал, что заболел, только на следующий день после заражения, из-за чего и провёл целый день рядом с президентом.
Напомним, Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из его окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, — это и помогло избежать болезни.
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