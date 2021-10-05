Попова: Россия осенью и зимой столкнётся с двумя новыми штаммами гриппа
Сильнее подвержены заболеванию люди, недавно перенёсшие ковид, а также граждане с ослабленным здоровьем, пожилые и те, кто работает с большим количеством людей.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В нынешнем эпидсезоне — осенью и зимой — Россия столкнётся с двумя новыми штаммами гриппа. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации", — отметила Попова.
По её словам, сильнее подвержены заболеванию гриппом люди, недавно перенёсшие ковид, а также граждане с ослабленным здоровьем, пожилые и те, кто работает с большим количеством людей.
А ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предрёк России напряжённый сезон гриппа, в частности из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции.
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