Попова: Россия осенью и зимой столкнётся с двумя новыми штаммами гриппа

Сильнее подвержены заболеванию люди, недавно перенёсшие ковид, а также граждане с ослабленным здоровьем, пожилые и те, кто работает с большим количеством людей.

В нынешнем эпидсезоне — осенью и зимой — Россия столкнётся с двумя новыми штаммами гриппа. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации", — отметила Попова.

По её словам, сильнее подвержены заболеванию гриппом люди, недавно перенёсшие ковид, а также граждане с ослабленным здоровьем, пожилые и те, кто работает с большим количеством людей.