В Москве занято почти две трети ковидных коек
Мэр столицы подчеркнул, что было сделано всё возможное, чтобы не уменьшать плановую помощь в больницах и поликлиниках, в первую очередь были задействованы резервные госпитали и две базовые больницы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В Москве уже занято почти две трети из 12,5 тысячи коек, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.
"В настоящее время в Москве развёрнуто 12,5 тысячи коечного фонда, из них восемь тысяч занято", — сообщил Собянин.
При этом он отметил, что власти столицы постарались организовать таким образом, чтобы плановая помощь в больницах и поликлиниках не уменьшалась, в первую очередь были задействованы резервные госпитали и две базовые больницы — в Коммунарке и ГКБ № 52.
Ранее Лайф рассказывал, что в московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус. По словам Сергея Собянина, это необходимо для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.
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