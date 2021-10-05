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В Москве занято почти две трети ковидных коек

Мэр столицы подчеркнул, что было сделано всё возможное, чтобы не уменьшать плановую помощь в больницах и поликлиниках, в первую очередь были задействованы резервные госпитали и две базовые больницы.

5 октября, 13:36
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В Москве уже занято почти две трети из 12,5 тысячи коек, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В настоящее время в Москве развёрнуто 12,5 тысячи коечного фонда, из них восемь тысяч занято", — сообщил Собянин.

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При этом он отметил, что власти столицы постарались организовать таким образом, чтобы плановая помощь в больницах и поликлиниках не уменьшалась, в первую очередь были задействованы резервные госпитали и две базовые больницы — в Коммунарке и ГКБ № 52.

Ранее Лайф рассказывал, что в московских школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус. По словам Сергея Собянина, это необходимо для обеспечения нормального режима работы учебных заведений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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