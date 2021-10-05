В Москве занято почти две трети ковидных коек

В Москве уже занято почти две трети из 12,5 тысячи коек, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"В настоящее время в Москве развёрнуто 12,5 тысячи коечного фонда, из них восемь тысяч занято", — сообщил Собянин.

При этом он отметил, что власти столицы постарались организовать таким образом, чтобы плановая помощь в больницах и поликлиниках не уменьшалась, в первую очередь были задействованы резервные госпитали и две базовые больницы — в Коммунарке и ГКБ № 52.