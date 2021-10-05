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Опубликовано первое фото пермского стрелка из реанимации

Бекмансуров уже пошёл на поправку, ему провели множество операций, в том числе по ампутации ноги.

5 октября, 13:44
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Фото © SHOT

Опубликовано фото 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, из реанимации. На кадрах, оказавшихся в распоряжении SHOT, студент лежит на больничной койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.

Фото: © Телеграм-канал SHOT

Фото: © Телеграм-канал SHOT

Стрелок уже пошёл на поправку, ему провели множество операций, в том числе по ампутации ноги. Ранее Лайф рассказывал, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.

Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания

Юрист объяснил, почему пермскому стрелку не уйти от наказания

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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