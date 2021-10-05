Опубликовано первое фото пермского стрелка из реанимации
Бекмансуров уже пошёл на поправку, ему провели множество операций, в том числе по ампутации ноги.
Фото © SHOT
Опубликовано фото 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, из реанимации. На кадрах, оказавшихся в распоряжении SHOT, студент лежит на больничной койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.
Фото: © Телеграм-канал SHOT
Стрелок уже пошёл на поправку, ему провели множество операций, в том числе по ампутации ноги. Ранее Лайф рассказывал, что преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына. Самостоятельно дышать парень мог с затруднениями и делал это через трубку в горле.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен.
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