Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте городов

13 из них ликвидируют уже до конца года. Это свалки, расположенные в Татарстане, Чувашии, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и на Ставрополье.

Президент Владимир Путин потребовал "ускориться" и в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте российских городов. Речь об этом зашла в ходе его совещания с Правительством РФ во вторник.

"Я ещё раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов", — заявил глава РФ.

Курирующая вопросы экологии вице-премьер Виктория Абрамченко в свою очередь сообщила, что в десяти субъектах страны до конца 2021 года ликвидируют 13 городских свалок. Экологический эффект от рекультивации почувствует более 1,2 млн россиян.

"Это свалки, расположенные в республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и в Ставропольском крае", — перечислила Абрамова.