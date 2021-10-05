Нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство"

Ответчиками по делу назначены лидер движения Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Заинтересованными лицами выступают нижегородское управление Минюста и Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Дело передано судье, но дата заседания на данный момент не назначена.

"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.