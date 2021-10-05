НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёр фильма "Бумбараш" Николай Рашеев умер на Украине

Мэтру советского кино было 85 лет. Последние пару лет он почти постоянно болел.

5 октября, 14:05
<p>Фото © Ігор Жук /<a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/%D0%9C.%D0%93.%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%94%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikimedia Commons</a></p>

Фото © Ігор Жук / Wikimedia Commons

Знаменитый советский сценарист и режиссёр Николай Рашеев, снявший культовый фильм "Бумбараш", умер на 86-м году жизни. Об этом во вторник сообщил в "Фейсбуке" председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

"Последние два года Николай Георгиевич страдал от болезней, которые досаждали ему с удивительной регулярностью. Его подруга Люба Журавлёва всё сделала и даже больше, чтобы защитить его или отвлечь. Но сегодня утром душа Николая решила присоединиться к первым лучам солнечного света, к чистому голубому небу", — написал он.

Николай Рашеев снял более десяти фильмов, вошедших в золотую коллекцию советского кинематографа, но, пожалуй, самым запомнившимся зрителям стал его культовый "Бумбараш" (1971) с Валерием Золотухиным в главной роли. Кроме того, в соавторстве с Сергеем Тарасовым Рашеев работал над знаменитым фильмом про альпинистов "Вертикаль", где сыграл Владимир Высоцкий. В 2000 году режиссёр был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Украины".

"Не надо из нас делать идиотов": Мемный журналист Гордон счёл аморальным перевод советских фильмов на украинский

"Не надо из нас делать идиотов": Мемный журналист Гордон счёл аморальным перевод советских фильмов на украинский

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 66 лет скончался заслуженный деятель искусств РФ, актёр, советский и российский кинооператор Юрий Райский. Он участвовал в съёмках таких сериалов, как "Бригада", "Убойная сила", а также фильмов Петра Тодоровского "Анкор, ещё анкор!" и "Какая чудная игра".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Российский школьник пожаловался на подростка, уколовшего его шприцем в ягодицу

сегодня в 15:13

Умер кинооператор "Бригады" и "Убойной силы" Юрий Райский

вчера в 17:21

Воин света против депутата: Опубликовано видео боя Джигурды и Милонова по правилам бокса

сегодня в 15:37

Инфекционист предупредил антипрививочников о принципиально опасном заблуждении

сегодня в 15:29

Зеленский ввёл санкции против участников выборов в Госдуму и членов избиркомов в Крыму

сегодня в 15:20

Новости партнеров

Layer 1