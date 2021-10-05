Режиссёр фильма "Бумбараш" Николай Рашеев умер на Украине

Знаменитый советский сценарист и режиссёр Николай Рашеев, снявший культовый фильм "Бумбараш", умер на 86-м году жизни. Об этом во вторник сообщил в "Фейсбуке" председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

"Последние два года Николай Георгиевич страдал от болезней, которые досаждали ему с удивительной регулярностью. Его подруга Люба Журавлёва всё сделала и даже больше, чтобы защитить его или отвлечь. Но сегодня утром душа Николая решила присоединиться к первым лучам солнечного света, к чистому голубому небу", — написал он.

Николай Рашеев снял более десяти фильмов, вошедших в золотую коллекцию советского кинематографа, но, пожалуй, самым запомнившимся зрителям стал его культовый "Бумбараш" (1971) с Валерием Золотухиным в главной роли. Кроме того, в соавторстве с Сергеем Тарасовым Рашеев работал над знаменитым фильмом про альпинистов "Вертикаль", где сыграл Владимир Высоцкий. В 2000 году режиссёр был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств Украины".