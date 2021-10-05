Куклу-двойника астронавта Кристофоретти отправили в невесомость

Кукла Барби, прототип итальянского астронавта Саманты Кристофоретти, совершила полёт в невесомости, чтобы вдохновить молодых девушек на карьеру в космосе или в мире науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что американская компания по производству игрушек Mattel Inc объединилась с Европейским космическим агентством (ESA) и самой Кристофоретти для работы над проектом по случаю Всемирной недели космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября. Так, кукла Barbie продемонстрировала подготовку, которую выполняет каждый астронавт перед тем, как полететь в космос. Такая тренировка прошла в условиях невесомости на базе ESA в Германии.

"Мини-кукла Саманта уже совершила параболический полёт, поэтому у неё есть некоторый опыт работы в невесомости", — сказала Саманта Кристофоретти в видеообращении.

Кроме того, отмечается, что кукла Барби делится образовательными материалами на тему космоса на своём сайте. А прибыль от данного проекта организаторы направят организации "Женщины в аэрокосмической отрасли".