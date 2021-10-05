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Куклу-двойника астронавта Кристофоретти отправили в невесомость

Предполагается, что полёт Барби вдохновит молодых девушек на карьеру, связанную с развитием науки, технологий, математики и инженерии.

5 октября, 14:09
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-2636495_1428718" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Барби и компания / Barbie &amp; Co </a></p>

Фото © VK / Барби и компания / Barbie & Co

Кукла Барби, прототип итальянского астронавта Саманты Кристофоретти, совершила полёт в невесомости, чтобы вдохновить молодых девушек на карьеру в космосе или в мире науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что американская компания по производству игрушек Mattel Inc объединилась с Европейским космическим агентством (ESA) и самой Кристофоретти для работы над проектом по случаю Всемирной недели космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября. Так, кукла Barbie продемонстрировала подготовку, которую выполняет каждый астронавт перед тем, как полететь в космос. Такая тренировка прошла в условиях невесомости на базе ESA в Германии.

"Мини-кукла Саманта уже совершила параболический полёт, поэтому у неё есть некоторый опыт работы в невесомости", — сказала Саманта Кристофоретти в видеообращении.

Космонавт показал полёт корабля с киноэкипажем с борта МКС

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Кроме того, отмечается, что кукла Барби делится образовательными материалами на тему космоса на своём сайте. А прибыль от данного проекта организаторы направят организации "Женщины в аэрокосмической отрасли".

Ранее стало известно о первой женщине из Европы, которая станет командиром на МКС. Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию. К космической станции итальянка вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом полетит на корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2022 году.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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