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Новую российскую орбитальную станцию могут оснастить медицинским модулем

Ранее сообщалось, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной станции.

5 октября, 14:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В состав перспективной российской орбитальной служебной станции может быть включён медицинский модуль. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент Лайфа с Байконура.

"Специальный медицинский модуль, медицинская робототехника — это всё будет на новой станции", — сказал глава госкорпорации.

Путин: Россия прорабатывает создание служебной орбитальной станции

Путин: Россия прорабатывает создание служебной орбитальной станции

Ранее Рогозин сообщил, что эксплуатация МКС не создаст больших проблем до 2025 года. При этом комиссия по безопасности рекомендовала правительствам продлить работу станции после 2024 года. Глава "Роскосмоса" также уже заявил и о сроках развёртывания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). По словам Рогозина, его планируется начать через пять-шесть лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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